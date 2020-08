Motorflugzeug stürzt bei Hessisch-Lichtenau ab – Pilot stirbt

Ein Flugzeug ist am Donnerstagnachmittag bei Hessisch-Lichtenau abgestürzt. Der Pilot kam dabei ums Leben, meldete die Polizei Eschwege. Das Motorflugzeug sei nur mit einer Person besetzt gewesen.

Nach ersten Erkenntnissen habe das Motorflugzeug gegen 16.40 Uhr vom Flugplatz Hopfelder Straße in Hessisch Lichtenau ein Segelflugzeug per Schleppseil in die Luft gezogen, ein übliches Verfahren. Während sich der Segler vom schleppenden Flugzeug lösen und später unbeschadet landen konnte, sei das Motorflugzeug aus zunächst unbekannten Gründen „nach dem Ausklinken des Seglers nach links abgekippt, in den Sinkflug gegangen und über einem Waldstück abgestürzt“, schildert die Polizei.

Der Pilot sei noch an der Absturzstelle seinen Verletzungen erlegen. Kriminalpolizei und Flugbehörde ermitteln.

