Motorradfahrer bei Kollision mit Lkw im Wartburgkreis schwer verletzt

Gerstungen. Bei einem Unfall ist im Wartburgkreis ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Zuvor war es zu einer Kollision mit einem Lkw gekommen.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw ist am späten Freitagnachmittag auf der L1022 in Gerstungen (Wartburgkreis) ein 50-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Lastwagen aus Richtung Erfurt kommend an der A4-Abfahrt Gerstungen von der Autobahn abgefahren. Im Kurvenbereich der Landstraße kam es anschließend aus bisher ungeklärter Ursache zur seitlichen Kollision mit der entgegenkommenden Suzuki, deren Fahrer in diesem Moment gerade nach links in Richtung Richelsdorf abbog.

Der Motorradfahrer wurde mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 62-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zur Höhe der Unfallschäden wurden aufgenommen.

