Der Mann wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Motorradfahrer im Wartburgkreis lebensgefährlich verletzt

Ein 36-jähriger Ortsansässiger stürzte laut Polizei am Samstagnachmittag kurz nach 17 Uhr in Dippach in der Dorfstraße schwer mit seinem Motorrad.

Er zog sich hierbei lebensbedrohliche Verletzungen zu, weshalb er mittels Rettungshubschrauber zur weiteren intensivmedizinischen Versorgung verflogen wurde.

Die Polizei Eisenach hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und dessen Ursache eingeleitet und sucht hierzu Zeugen, die sich unter Angabe der Vorgangsnummer (74200/2020) bei der Dienststelle unter der Telefonnummer 03691/261-0 melden können.

Lkw kollidiert auf Autobahn mit Streifenwagen - Polizist wird schwer verletzt

Weitere Polizeimeldungen aus der Region