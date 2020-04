Die Polizei in Schmalkalden zog am Montagabend eine Motorradfahrerin aus dem Verkehr, welche noch keinen Führerschein hat. Symbolfoto

Schmalkalden. Eine 18 Jahre alte Motorradfahrerin hat die Polizei am Montagabend in Schmalkalden aus dem Verkehr gezogen. Wie sich herausstellte zurecht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Motorradfahrer lässt Frau fahren – Ohne Führerschein

So war einer Polizeistreife in Schmalkalden das Motorrad aufgefallen, mit welchem die 18-Jährige samt Sozius in der Straße Am Turnplatz unterwegs war. Als die 18-Jährige das Polizeiauto hinter sich bemerkte, hielt sie das Motorrad an der Straßenseite an und tauschte mit dem Sozius die Plätze.

Das war offenbar Grund für die Polizisten, um die beiden einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Wie sich herausstellte, hatte die 18-Jährige noch überhaupt keine Fahrerlaubnis. Da das dem Mann, auf welchem das Motorrad zugelassen ist, bewusst war, bekam nicht nur die Frau sondern auch er eine Anzeige.