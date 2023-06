Motorradfahrer stürzt, verliert Helm und wird von anderem Motorrad touchiert

Ein Motorradfahrer hat sich heute bei einem Sturz schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 42 Jahre alter Motorradfahrer stürzte am Sonntagmittag gegen 13 Uhr mit seinem Motorrad in der sogenannten Brunnenkurve bei Steinthaleben auf der B 85 aus Richtung Kelbra kommend in Richtung Kyffhäuser schwer.

Er schlitterte über die Fahrbahn und stieß gegen die linke Leitplanke. Dabei verlor er seinen Helm und zog sich schwerste Verletzungen zu. Ein entgegenkommender Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und touchierte den Liegenden leicht. Der Gestürzte musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Die B 85 war für etwa eine Stunde voll gesperrt.

