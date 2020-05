Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Motorradfahrerin bei Unfall auf B84 schwer verletzt

Bei einem Unfall im Wartburgkreis wurde eine 43-Jährige schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag informierte, war die Frau am Sonntagnachmittag mit ihrem Motorrad von Eisenach in Richtung Behringen unterwegs. Am Abzweig ins Gewerbegebiet Kindel stieß sie frontal mit einem Auto zusammen, dessen 23-jähriger Fahrer ihr die Vorfahrt nahm.

Durch die Kollision wurde die 43-Jährige schwer verletzt und musste anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B 84 war über eine Stunde gesperrt.