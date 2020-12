Motorradhelm illegal im Grünschnitt in Schönhagen entsorgt

Um den Einwohnern von Schönhagen etwas Gutes zu tun, hat die Gemeinde vor etwa 2 Jahren am Ortsrand in Richtung Röhrig einen Grünschnittcontainer aufgestellt. Er ist auch nicht hinter einem Zaun verschlossen, so dass die Einwohner jederzeit die Möglichkeit haben, ihren Grünschnitt dort hineinzuwerfen.