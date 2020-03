Bei einem Verkehrsunfall in Erfurt-Dittelstedt ist am Freitagnachmittag mindestens eine Person schwer verletzt worden.

Erfurt. Für die Unfallaufnahme musste die Rudolstädter Straße am Freitagnachmittag gesperrt werden.

Mottorradfahrer bei schwerem Unfall in Erfurt verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Erfurt-Dittelstedt ist am Freitagnachmittag mindestens eine Person schwer verletzt worden. Laut Angaben der Polizei kollidierten ein Motorrad und ein Pkw. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebraucht. Wie schwer der Mann verletzt wurde, ist noch unklar.

Zur Unfallursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Für die Unfallaufnahme durch einen Gutachter musste die Rudolstädter Straße gesperrt werden. An den Fahrzeugen ist jeweils ein Schaden von rund 15.000 Euro entstanden.

