Mutter mit Messer bedroht – Mann nach SEK-Einsatz in Fachklinik eingewiesen

Schmalkalden. Ein 26-Jähriger hat in Schmalkalden für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Er bedrohte seine Mutter und verschanzte sich

Ein 26-Jähriger sorgte am Sonntagabend für einen größeren Polizeieinsatz in der Straße "Neue Wiese" in Schmalkalden (Landkreis Schmalkalden-Meiningen). Wie die Polizei mitteilte, bedrohte er seine Mutter in der Wohnung mit einem Messer und verschanzte sich dort kurz darauf. Der Frau sei es gelungen, unverletzt zu flüchten.

Nach einem Hinweis auf die mentale Gesundheit des 26-Jährigen sei entschieden worden, Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes zu alarmieren. Diese konnten den Mann widerstandslos festnehmen und ein Notarzt ordnete die Zwangseinweisung in ein Fachkrankenhaus an. Verletzt wurde niemand.

Hilfe bei suizidalen Gedanken

Menschen, die unter Suizidgedanken leiden, finden bei der Telefonseelsorge unter den kostenlosen Hotlines 0800 - 1110111 / 0800 - 111 0 222 und 116 123 anonym und rund um die Uhr Hilfe. Über die Homepage der Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de) sind auch E-Mail- und Chatberatungen möglich.

Direkte Anlaufstellen sind die sozialpsychiatrischen Dienste, die psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen vor Ort sowie Ärzte und psychiatrische Kliniken. Weitere Informationen und eine Auswahl an Hilfsadressen finden Sie unter www.nest-thueringen.de/hilfsangebote/

