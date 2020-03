Erfurt. Nachdem der Täter eine Nacht in der Psychiatrie verbracht hat, griff er erneut seine Frau in Erfurt an. Zuvor trat der 32-Jährige drei Polizisten.

Nach Aufenthalt in Psychiatrie: Mann greift erneut seine Frau an

Ein 32-Jähriger Mann hatte in der Nacht zum Donnerstag seine Frau angegriffen und geschlagen und war deshalb von der Polizei der Wohnung verwiesen worden. Da er sich nicht daran gehalten habe und immer wieder berauscht bei seiner Frau aufgetaucht sei, sollte er in Gewahrsam und in der weiteren Folge in die Psychiatrie eingewiesen werden, teilt die Polizei Erfurt mit. Der Mann habe daraufhin versucht, aus dem Rettungswagen zu flüchten, und trat nach den Polizisten, als sie versuchten, ihn zu stellen. Als er gefesselt werden sollte. warf er sich gegen die Beamten. Am Boden liegend trat er nach ihnen. Insgesamt griff er drei Polizisten an, einer von ihnen wurde leicht verletzt. Am Donnerstag sei er wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden und belästigte seine Frau ein weiteres Mal. Aktuell befindet er sich in Unterbindungsgewahrsam.

