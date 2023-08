Nach Diebstahl im Einkaufsmarkt in Ohrdruf: Polizei fahndet mit Fotos nach mutmaßlichen Tätern

Ohrdruf Unbekannte haben mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von etwa 700 Euro in einem Einkaufsmarkt in Ohrdruf gestohlen. Die Polizei hat nun Fotos der Verdächtigen veröffentlicht.

Am 10. Februar 2023 trieben drei bislang unbekannte Personen ihr Unwesen in einem Einkaufsmarkt in der Hohenlohestraße in Orhdruf (Landkreis Gotha). Wie die Polizei mitteilte, haben sie zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von rund 700 Euro gestohlen.

Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach den mutmaßlichen Tätern und bittet um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Personen oder deren Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0057575/2023) entgegen.

