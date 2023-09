Die Polizei fahndet nach mutmaßlichen Dieben in Weimar. (Symbolbild)

Nach Diebstahl in Weimar: Polizei fahndet mit Fotos nach mutmaßlichen Tätern

Weimar Unbekannte haben Alkohol im Wert von 1200 Euro aus einem Supermarkt in Weimar gestohlen. Die Polizei hat nun Fotos der Verdächtigen veröffentlicht. Wer kennt diese Männer?

Am 15.02.2023 gegen 20 Uhr haben drei bisher unbekannte Täter aus einem Lebensmittelmarkt in der Ernst-Busse-Straße in Weimar Alkohol im Wert von über 1200 Euro gestohlen.

Einer der mutmaßlichen Täter packte zunächst Flaschen aus der Spirituosenabteilung in eine mitgeführte Tasche. Danach verließ der den Markt, ohne zu bezahlen, über die Obst- und Gemüseabteilung, teilte die Polizei mit. Nur wenige Minuten später steckten zwei weitere Männer diverse Spirituosen in ihre Jackentaschen und verließen den Markt ebenfalls über die Obst- und Gemüseabteilung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar zu melden:

Telefon: 03643 882 0

Mail PI.Weimar@polizei.thueringen.de (mit Nennung des Aktenzeichens 0044140/2023)

