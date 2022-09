Nach Einbruch: Luxuriöser Sportwagen in Worbis verschwunden

Worbis. Einbrecher haben einen Sportwagen in Worbis gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Einbrecher haben am Samstagabend, 24. September, in Worbis einen Luxussportwagen erbeutet. Sie drangen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete, zwischen 22.25 und 23.15 Uhr in ein Wohnhaus Am Rottersberg ein und suchten nach Wertgegenständen. Dabei geriet ihnen der Fahrzeugschlüssel zu einem grauen Mercedes AMG GT63 S E-Performance in die Hände. Die Täter fuhren mit dem erbeuteten Auto davon.

Über die fahrzeuginternen Ortungssysteme, die später vermutlich manipuliert wurden, konnte als letzter Standort Hettstedt/Aschersleben ermittelt werden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit, aber auch schon vor der Tat, auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Am Rottersberg gesehen haben.

Aufgrund der GPS-Daten könne angenommen werden, dass die Nobelkarosse möglicherweise nach Osteuropa gebracht worden ist. Die Ermittler interessiert: Wem fiel ein grauer Sportwagen (Originalkennzeichen WBS – TB 1) unter Umständen auf der Autobahn auf? Zeugen mögen sich bei der Kripo Nordhausen melden.