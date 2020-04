Die Polizei hat nach dem Einsatz in der Nacht zu Donnerstag (Foto) in der Suhler Erstaufnahmeeinrichtung einen zweiten Tatverdächtigen festgenommen.

Nach Polizeieinsatz in Suhler Unterkunft: Polizei nimmt zweiten Mann fest

Nach dem Polizeieinsatz in der Suhler Erstaufnahmeeinrichtung hat die Kriminalpolizei nun einen zweiten Verdächtigen, einen 28-Jährigen, vorläufig festgenommen.

Wie die Polizei am Samstag mitteilt, sei deshalb Freitagmorgen die Suhler Erstaufnahmeeinrichtung durchsucht worden. Der Täter konnte jedoch nicht aufgegriffen werden.

Freitagabend konnte die Polizei den Mann allerdings vorläufig festnehmen. Der zuständige Haftrichter erließ am Samstag einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und ordnete den sofortigen Vollzug an. Der 28-Jährige wurde in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt überführt. Die Ermittlungen dauern an.