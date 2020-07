Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach Schlägerei vor Staatskanzlei sind Hintergründe weiterhin unklar

Nach einer Schlägerei mit 30 Beteiligten vor der Thüringer Staatskanzlei sind zwei vorläufig festgenommene Verdächtige im Alter von 24 und 25 Jahren wieder auf freiem Fuß. Es habe sich kein Haftgrund beziehungsweise kein dringender Tatverdacht ergeben, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschft Erfurt, Hannes Grünseisen, am Sonntag. Zuvor war bereits ein 17-Jähriger wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Vor der Staatskanzlei in der Erfurter Innenstadt hatten sich am frühen Samstagmorgen zwei laut Polizei überwiegend jugendliche Gruppierungen eine Schlägerei geliefert.

Dabei wurden mindestens fünf Menschen verletzt. Auch drei hinzukommende Polizisten seien bei ihrem Eingreifen leicht verletzt worden. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs und der gefährlichen Körperverletzung.

Waffen oder andere gefährliche Gegenstände waren Grünseisen zufolge nicht im Spiel. Eine der Gruppen sei geflüchtet, die andere habe auf die Polizei gewartet, hieß es von der Polizei. Zu einem Motiv der Auseinandersetzung war am Sonntag weiter nichts bekannt. Mehrere Menschen hätten die Schlägerei fotografiert oder Videoaufnahmen gemacht, so die Polizei. Sie wurden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Massenschlägerei vor Thüringer Staatskanzlei Massenschlägerei vor Thüringer Staatskanzlei Gegen 01:00 Uhr in der Nacht zum Samstag ist eine Gruppe von Jugendlichen über eine andere Personengruppe, welche sich am Brunnen vor der Staatskanzlei aufgehalten hat, hergefallen. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Massenschlägerei vor Thüringer Staatskanzlei Beim Eintreffend der Polizei, prügelten sich etwa 30 Personen. Dabei wurden mehrere Personen, darunter auch Polizisten, zum Teil schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Massenschlägerei vor Thüringer Staatskanzlei Die Kriminalpolizei hatte in der Nacht Spuren gesichert. Ermittelt wird unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und Landfriedensbruch. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Massenschlägerei vor Thüringer Staatskanzlei Die Kriminalpolizei hatte in der Nacht Spuren gesichert. Ermittelt wird unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und Landfriedensbruch. Foto: MARCUS SCHEIDEL



Massenschlägerei vor Thüringer Staatskanzlei Die Kriminalpolizei hatte in der Nacht Spuren gesichert. Ermittelt wird unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und Landfriedensbruch. Foto: MARCUS SCHEIDEL



Massenschlägerei vor Staatskanzlei - Polizei bittet um Videos