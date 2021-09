Nach Sexualstraftat in Erfurt: Polizei sucht nach diesen Männern

Erfurt. Nach einer Sexualstraftat in Erfurt sucht die Polizei mit Fotos nach zwei Männern als Zeugen.

Am frühen Morgen des 22. August kam es gegen 4.30 Uhr in der Innenstadt von Erfurt zu einer Sexualstraftat an einer jungen Frau durch zwei noch unbekannte Männer. Die Tat ereignete sich unweit des Fischmarktes. Auf Videoaufzeichnungen am Fischmarkt konnten nach Angaben der Polizei auf den Aufnahmen Personen festgestellt werden, die möglicherweise Angaben zur Tat oder zu den noch unbekannten Tätern machen können.

Die hier abgebildeten Personen werden von der Polizei dringend als Zeugen gesucht. Außerdem fragt die Polizei: Wer kann Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen geben? Darüber hinaus werden weitere Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet haben.

Die Kriminalpolizei Erfurt bittet dringend um Mithilfe und Hinweise unter der Telefonnummer 0361/57432-4602.

