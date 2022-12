Nach stundenlanger Suche mit Großaufgebot: Polizei fasst geflohenen Häftling in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Mit einem Großaufgebot hat die Polizei in Bad Langensalza nach einem geflohenen Häftling gesucht. Es ist nicht der Erste, dem es gelingt, aus Thüringer Gefängnissen zu fliehen.

Der am Mittwoch geflohene Häftling aus dem Gefängnis Gräfentonna (Landkreis Gotha) ist von der Polizei gefasst worden. Der Mann wurde gegen Mitternacht in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) nach stundenlanger Suche in Gewahrsam genommen, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Donnerstag sagte. Anschließend wurde der 31-Jährige in das Gefängnis zurückgebracht.

Die Polizei hatte mit einem Großaufgebot intensiv in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) nach dem mit Handschellen gefesselten, geflüchteten Mann marokkanischer Herkunft gesucht. Während der Suche habe man zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung erhalten, hieß es. Bei der Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen.

Auf Weg zu Arztbesuch die Flucht ergriffen

Die Polizei hatte davor gewarnt, bei einer Sichtung Kontakt mit dem Flüchtigen aufzunehmen. In einem solchen Fall sollte die Polizei verständigt werden.

Gegen den Mann werde wegen des dringenden Verdachts der räuberischen Diebstahls ermittelt, sagte eine Sprecherin dieser Zeitung. Er sei auf dem Weg zum Arzt gewesen, als es ihm gelang, seinen Bewachern zu entkommen. Das sei alles sehr schnell gegangen, hieß es. Einer der Bediensteten habe noch versucht, dem Mann zu folgen.

Spektakuläre Fluchtversuche aus Thüringer Gefängnissen

Die letzten spektakulären Fluchtversuche in Thüringen erfolgten im Januar 2018 aus der Jugendstrafanstalt Arnstadt und im Oktober 2018 aus dem Gefängis in Suhl Goldlauter. Aus der Jugendstrafanstalt war es drei Gefangenen gelungen, in den inneren Sperrzaun ein Loch zu schneiden, um anschließend mit einer erbeuteten Leiter die meterhohe Gefängnismauer aus Betonelementen zu überwinden. An der Außenseite hatten sich die drei Häftlinge mit einem Seil abgeseilt.

Die Flucht war damals spontan erfolgt, kund kurze Zeit später entdeckt worden, so dass es Einsatzkräften der Polizei gelungen war, allen drei geflüchteten Gefangenen habhaft zu werden. Die Flucht hatte zu intensiven Debatten über die Gefängnissicherheit geführt, weil Überwachungskameras den Sperrzaun im Visier hatten und das Loch darin auch in der Überwachungszentrale der Haftanstalt auf den Monitoren zu sehen gewesen war, ohne dass es den verantwortlichen Bediensteten aufgefallen war.

Im Oktober 2017 gelang es einem 35-jährigen Mann aus Moldawien, in einem Pappkarton aus dem Gefängnis in Suhl-Goldlauter zu entweichen. Er galt als gefährlicher Straftäter, konnte später aber im Ausland mit Unterstützung des Zielfahndungskommandos wieder festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Meiningen hatte damals auch gegen mutmaßliche Helfer im Gefängnis ermittelt.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.