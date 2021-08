Nachbarschaftsstreit in Apolda wegen lauter Musik - 78-Jähriger von zwei Männern geschlagen

Apolda. Weil sich ein 78-Jähriger in einem Apoldaer Wohnblock durch laute Musik gestört gefühlt, klingelte er an der Wohnung eines 31-Jährigen. Dieser und ein anderer Mann waren nicht erfreut.

In der Ernst-Thälmann-Straße in Apolda ist es am Mittwoch gegen 06.30 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei mitteilte, klingelte ein 78-jähriger Anwohner und klopfte zur besagten Zeit an der Wohnung eines 31-Jährigen, da dieser laute Musik abspielte und der Geschädigte sich dadurch gestört fühlte.

Der Täter und ein weiterer bislang noch unbekannter Mann öffneten daraufhin die Wohnungstür, stießen wenig später den Geschädigten zu Boden und schlugen mittels unbekanntem Gegenstand auf diesen ein, sodass er an Lippe und Nase leicht verletzt wurde. Die Ermittlungen zum zweiten Täter laufen. Die Polizei fertigte eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

