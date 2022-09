Nackt, aber mit Mund-Nasen-Schutz: Mann ruft in Nordhausen Polizei auf den Plan

Nordhausen In Nordhausen hat ein nackter Mann am Dienstag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Er war nur mit einem Mund-Nasen-Schutz "bekleidet".

Ein nackter Mann war am Dienstag gegen 17 Uhr in der Innenstadt von Nordhausen unterwegs. Außer einer Mund-Nasen-Bedeckung trug er nichts weiter am Leib, heißt es im Polizeibericht.

Zeugen waren beunruhigt und alarmierten die Polizei. Bei der medizinischen Versorgung stellte sich heraus, dass sich der Mann zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch in Behandlung in einem Krankenhaus befinden sollte. Dort wurde er wieder hingebracht.

