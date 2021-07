Name gesucht für Feuerwehr-App

Erfurt. Bis Sonntag 18.7. kann abgestimm werden für den besten Namen der Thüringer Feuerwehr-App. Der Sieger bestimmt, wohin das Preisgeld fließt.

Noch bis Sonntag können Namensvorschläge für die künftige Thüringer Feuerwehr-App eingereicht werden. Diese sollen möglichst prägnant und kurz sein, betont das Innenministerium. Für den besten Vorschlag seien 1000 Euro ausgelobt, die dem Aus- und Weiterbildungsbudget einer Feuerwehr zugutekommen, die der Einreicher bestimmt hat.

Die Technische Universität Bergakademie Freiberg entwickelt für das Innenministeriums die App. Diese soll auf den digitalen Endgeräten der Einsatzfahrzeuge abrufbar sein und so beispielsweise den Zugriff auf Rettungsdatenblätter von Pkw ermöglichen. Feuerwehrleute könnten so schnell sehen, wo in der jeweiligen Karosse Schnittstellen für Rettungsscheren sind oder was bei brennenden Elektrofahrzeugen zu beachten ist.