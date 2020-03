Nebengelass in Göhren brennt vollständig

Die Feuerwehr rückte Montag gegen 13 Uhr in den Ortsteil Romschütz zu einem Brand in die Geraer Straße aus. Der Nebengelass eines Wohnhauses stand vollständig in Flammen. Gegen 17.50 Uhr war das Feuer gelöscht und eine Brandwache für die Nacht wurde eingerichtet.

Die beiden Bewohner im Alter von 79 und 80 Jahren blieben unverletzt. Warum es zum Brand kam, ist bisher unklar. Die Altenburger Polizei nahm die Ermittlungen auf.

