Neuhaus am Rennweg: Mann klaut Restaurant-Stuhl dann beißt sein Hund einen Polizisten

Auf den Stuhl eines Restaurants in Neuhaus am Rennweg hatte es ein 61-Jähriger abgesehen. (Symbolbild).

Neuhaus am Rennweg. In Neuhaus am Rennweg hat ein Mann einen Restaurant-Stuhl einfach in sein Auto geladen. Für einen Polizisten endete der Einsatz zudem schmerzhaft.

Auf den Stuhl eines Restaurants hatte es bereits am Freitag ein 61 Jahre alter Mann in Neuhaus am Rennweg abgesehen. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, sei der Mann mit seinem Auto an die Terrasse des Restaurants herangefahren, habe sich den Stuhl eingeladen und flüchtete.

Zeugen konnten sich das Kennzeichen des Stuhl-Diebes merken. Die Beamten fanden den Mann auf seinem Diebesgut sitzend an seiner Wohnadresse. Mit dabei auch der Hund des Mannes, der im Verlauf des Einsatzes einen Polizisten gebissen haben soll. Dabei habe sich der Mann aber nur oberflächliche Verletzungen zugezogen.

Der Stuhl wurde dem Restaurant wieder übergeben. Den 61-Jährigen erwarten nun Anzeigen.

