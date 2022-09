Neun Tafeln des Geoparks Inselsberg – Drei Gleichen geklaut

Mühlberg. Im Gebiet um die Drei Gleichen haben Unbekannte innerhalb von zwei Wochen mehrere Aufsteller gestohlen. So hoch ist der entstandene Schaden:

Neun Tafeln in zwei Wochen – das ist die traurige Bilanz, die das Geopark-Infozentrum Kulturscheune in Mühlberg zieht. Wie Mitarbeiterin Anke Kretzschmar am Mittwoch mitteilte, sind seit Mitte September insgesamt neun große Informationstafeln des Unesco Global Geoparks Inselsberg – Drei Gleichen entwendet worden. Der Schaden beläuft sich bisher auf etwa 10.000 Euro, gegen die oder den unbekannten Täter wurde Anzeige gestellt.

„Sieben der geklauten Tafeln enthalten Informationen zum Geopark, zwei befassen sich mit dem Thema Landwirtschaft“, schildert Kretzschmar die thematischen Inhalte der gestohlenen Objekte, die teilweise mit der Befestigung entwendet wurden. Die neun Tafeln wurden alle an verschiedenen Standpunkten im Gebiet der Drei Gleichen gestohlen. So fehlen beispielsweise ein Aufsteller hinter dem Sportplatz in Mühlberg am Radweg in Richtung Röhrensee oder aber die drei Tafeln an der Waldschenke am Wachsenburgblick. Am Gräfenbrunnen entlang des Grafen-Radwanderwegs im Gleichtal wurden ebenfalls drei Tafeln gestohlen.

„Jede Tafel kostet bis zu 1000 Euro, hinzu kommen die Kosten für die Wiederbeschaffung, Herstellung und Anbringung“, sagt Kretzschmar und schätzt den Gesamtschaden durch die Diebstähle auf etwa 10.000 Euro. Ein Kollege fahre derzeit regelmäßig die Strecken ab und kontrolliere die noch vorhandenen Tafeln, jedoch seien die meisten Aufsteller an eher abgelegenen und schwer zugänglichen Orten installiert. „Wir haben Angst vor weiteren Diebstählen“, sagt Kretzschmar und hofft auf Informationen aus der Bevölkerung. Eine Anzeige gegen Unbekannt sei bei der zuständigen Polizei bereits gestellt worden.