Ilmenau. Eine Neunjährige in Ilmenau hat mit einem Auto einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht.

Die Polizei musste am Sonntagabend in Ilmenau einen Unfall aufnehmen, in welchem eine Neunjährige verwickelt war. Nach Angaben der Polizei fuhr das Mädchen ein Auto und stieß in der Folge gegen einen Baum und anschließend gegen ein geparktes Auto.

Die Neunjährige blieb bei ihrem Fahrversuch unverletzt. Der entstandene Schaden beträgt 3000 Euro.