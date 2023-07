Die Eichsfelder Polizei nahm den Unfall in Büttstedt auf. (Symbolfoto)

Nicht angeschnallt: Sechsjähriger Junge prallt in Büttstedt gegen Frontscheibe

Büttstedt. Aufgrund einer Gefahrenbremsung in Büttstedt prallte ein sechsjähriger Junge gegen die Frontscheibe. Er war nicht angeschnallt.

Bei einem Unfall in Büttstedt ist am Mittwochnachmittag ein sechsjähriger Junge verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war das Kind, das auf dem Beifahrersitz saß und nicht angeschnallt war, aufgrund einer Gefahrenbremsung nach vorn geschleudert worden und mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geprallt.

Der Vater hatte gebremst, nachdem ihm eine Autofahrerin die Vorfahrt genommen hatte. Der Junge musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

