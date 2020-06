Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nicht versichert, ohne Führerschein, aber mit Drogen unterwegs – Mopedfahrer in Wutha-Farnroda gestoppt

Mopedfahrer in Wutha-Farnroda ohne Papiere

Am Donnerstagabend hielt die Polizei einem 41-jährigen Moped-Fahrer in der Gothaer Straße an. An seiner Simson war kein Kennzeichen angebracht – auch deshalb, weil es nicht versichert war. Bei der Kontrolle des Fahrers stellte sich zudem heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besaß und zu allem Überfluss noch unter dem Einfluss synthetischer Betäubungsmittel stand.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und zu Beweiszwecken Blut abgenommen. Er muss nun mit mehreren Verfahren rechnen.

Auf Ölspur ausgerutscht

Eine Ölspur auf der Bundesstraße zwischen Langenfeld und Bad Salzungen ist vermutlich der Grund für den Sturz eines Motorradfahrers am Donnerstagnachmittag. Als er beim Abbiegen in Richtung Wildprechtroda beschleunigte, brach sein Hinterrad aus und er stürzte und schlitterte über die Straße.

Äußerlich blieb der Mann unverletzt, er klagte aber über Schmerzen und wurde deswegen zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden.

Die Kameraden der Feuerwehr entfernten die Ölspur.

Eisenach: Auf nasser Fahrbahn nicht weiter gekommen

Ein Lkw versuchte Donnerstagnachmittag die Bundesstraße 91 zur Hohen Sonne, zwischen Eisenach und Wilhelmsthal, hoch zu kommen. Aufgrund der nassen Fahrbahn und der schweren Beladung des Lasters, war das jedoch nicht möglich. Das Fahrzeug "strandete" im Kurvenbereich und sorgte für einige Verkehrsbehinderungen.

Polizeibeamte lotsten den Laster rückwärts zurück auf den nächstgelegenen Parkplatz.

weitere Polizeimeldungen:

Auto kippt samt Hänger in Graben – Fahrer verletzt

Mann stürzt im Eichsfeld vom Dach und verletzt sich schwer