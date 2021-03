Nichts gelernt: Jugendliche verstoßen in Erfurt gegen Corona-Regeln und ecken mit Polizei an

Am Donnerstag haben es sich wieder mehrere Jugendliche im Stadtgarten gemütlich gemacht - nachdem bereits am Mittwoch Platzverweise ausgesprochen worden waren. Gestern wie heute hatten sich die Teenager nicht an die Eindämmungsverordnung gehalten. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Gegen 20.30 Uhr hatte die Polizei gemeinsam mit dem Ordnungsamt zwei Gruppierungen kontrolliert. Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 18 Jahren beleidigten die Beamten und wollten nicht kontrolliert werden. Der Ältere musste fixiert werden. Dem Platzverweis kamen beide nicht nach. Der 15-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen. Seine Mutter durfte den aufmüpfigen Teenager dort wieder abholen. Er und sein Kompagnon sind schon mehrfach wegen des Verstoßes gegen die Corona-Regeln aufgefallen. Beide erhielten Anzeigen.

