Nordhäuser wirft im Drogenrausch Möbel auf Polizisten

Für einen Einsatz der Polizei sorgte am Donnerstagabend in der Wallrothstraße ein 36-jähriger Mann im Alkohol- und Drogenrausch. In seiner Wohnung drohte er der Freundin und dem gemeinsamen siebenjährigen Sohn, randalierte und schrie herum. Der Freundin und dem Sohn gelang es, die Wohnung unversehrt zu verlassen, ein Nachbar verständigte die Polizei.

Die eingesetzten Polizisten wurden mit herumfliegenden Möbeln und Küchenutensilien beworfen. Nur mit Pfefferspray sei es möglich gewesen, dem völlig durchgedrehten Mann habhaft zu werden, so die Polizei. Ein Rettungswagen brachte den Mann in Begleitung der Beamten ins Krankenhaus.