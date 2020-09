Nordhausen: Falsche Polizisten am Telefon

Ein Rentner in Sangerhausen erhielt am Dienstag einen Telefonanruf von einem angeblichen Beamten der Polizei in Nordhausen, berichtet das Polizeirevier Mansfeld-Südharz. Der Anrufer meinte im Gespräch, dass in der Nähe der Wohnung des Seniors Diebe gestellt worden seien. Nun müsse man die Sicherheitstechnik überprüfen. Der Rentner wurde aber misstrauisch und beendete das Telefonat, um die richtige Polizei zu informieren. Einen ähnlichen Telefonanruf erhielt eine 62-jährige Frau in Wimmelburg. Hier erkundigte sich der Anrufer gleich nach vorhandenem Bargeld und Schmuck. Aufgrund hartnäckiger Rückfragen beendete der Anrufer das Gespräch. Ein Schaden entstand nicht.