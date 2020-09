Pärchenstreit eskaliert: 21-Jährige lebensbedrohlich verletzt

Am Montag ist ein Streit zwischen einer 21-Jährigen und ihrem 25 Jahre alten Lebensgefährten eskaliert. Der Mann hatte nach einer verbalen Auseinandersetzung in der gemeinsamen Wohnung in der Friedensstraße in Hildburghausen plötzlich zu einem Messer gegriffen und die Frau damit attackiert.

Die 21-Jährige kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen im Bauchraum ins Krankenhaus. Sie befindet sich laut Polizeiangaben gegenwärtig in einem stabilen Zustand.

Die Polizeibeamten konnten den Tätern noch am Tatort festnehmen. Sie ermittelt nun gegen den 25-Jährigen wegen versuchten Totschlags. Er wird am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt.

Weitere Meldungen der Polizei aus Thüringen