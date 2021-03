Panzerfaust am Arbeitsamt Weimar

Nahezu unbemerkt ist am Dienstag neben der Arbeitsagentur an der Rosenthalstraße eine Panzerfaust gesprengt wurde. Sie war am Morgen bei Bauarbeiten entdeckt worden. Die Information gelangte über das Ordnungsamt und die Polizei schließlich zum Kampfmittelräumdienst. Die Spezialisten entscheiden wegen des Zustandes der Granate, dass sie vor Ort gesprengt werden muss. Das Gelände wurde abgesperrt und eine kontrollierte Explosion ausgelöst. Es seien keine Schäden entstanden, teilte die Polizei einen Tag später mit.