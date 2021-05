Parkautomat in Bad Sooden-Allendorf stark beschädigt

Bad Sooden-Allendorf. Unbekannte verursachen einen Schaden von rund 2000 Euro.

Unbekannte versuchte in der Zeit zwischen Mittwoch und Donnerstag einen Parkscheinautomaten auf dem Großparkplatz „Werrataltherme“ an der B 27 in Bad Sooden-Allendorf aufzubrechen. Durch das gewaltsame Vorgehen wurde die Frontklappe des Automaten stark beschädigt, hielt aber den Angriffen stand. Der Sachschaden wird mit rund 2000 Euro angegeben.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf telefonisch unter 05652/927943 entgegen.