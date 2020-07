Erfurt. Wahllos hat ein 25-Jähriger am Dienstag Passanten in Erfurt belästigt. Auch einen Polizisten bespuckte der Mann.

Passanten am Anger belästigt: 25-Jähriger hält Polizei in Erfurt auf Trab

Ein 25-jähriger Mann hielt am Dienstagnachmittag nicht nur zahlreiche Erfurter, sondern auch die Polizei auf Trab.

Den Angaben zufolge belästigte er gegen 12.30 Uhr mehrere Passanten wahllos am Anger. Unter anderen nahm der alkoholisierte Mann Mützen und Rucksäcke mehrerer Kinder an sich, drängte eine Frau von einer Sitzbank, so dass sie zu Boden stürzte und verletzte einen 27-jährigen Mann leicht, der schlichtend eingreifen wollte.

Mann weiter außer Rand und Band

Als die Polizei vor Ort eintraf, zeigte sich der 25-Jährige weiter von seiner schlechten Seite. Da er dem Platzverweis nicht nachkam und sich unkooperativ verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen. Im Streifenwagen habe er dann einen Polizisten bespuckt. Auch auf der Dienststelle ließ sich der Mann wenig beruhigen. Er trat nach mehreren Polizisten und beschädigte eine Liege. Erst am Abend wurde der 25-Jährige wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Außerdem werden die Frau, welche von der Bank gestürzt ist, und weitere betroffene Kinder gesucht. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord unter der Telefonnummer 0361/7840-0 entgegen.