Patient wirft gezündeten Böller und spuckt Krankenschwester ins Gesicht

Erfurt. In einem Krankenhaus in Erfurt hat ein Patient einen Böller gezündet und eine Krankenschwester angespuckt.

Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Freitag in einem Krankenhaus in Erfurt. Wie die Polizei mitteilt, hatte an diesem Morgen ein 38-jähriger Patient auf der Station zunächst einen Böller angezündet und diesen in Richtung einer 34-jährigen Krankenschwester geworfen. Bei dem anschließenden Versuch, den Mann zu fixieren, soll er einer weiteren Krankenschwester ins Gesicht gespuckt haben. Die beiden Frauen wurden dabei nicht verletzt. Die Polizei hat gegen den 38-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

