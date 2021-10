Verurteilter Rocker gerät in Polizeikontrolle und wendet Gefängnis ab

Erfurt Der Mann war zuvor zu einer Freiheitsstrafe von 150 Tagen verurteilt worden.

Bei einer Personenkontrolle in Erfurt hat die Polizei am Sonntag einen mit Haftbefehl gesuchten Mann aus dem Rockermilieu erwischt. Das 31-jährige Mitglied einer Rockergruppe war wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen zu einer dreimonatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden, hatte diese aber nicht angetreten, teilte die Polizei mit. Daraufhin bereiteten die Polizisten umgehend seine Einlieferung in das nächstgelegene Gefängnis vor - die der gebürtige Thüringer mit Wohnsitz in Bayern aber gerade noch abwenden konnte. Ihm sei es kurzfristig gelungen, die als Ersatz zur Freiheitsstrafe angeordnete Geldsumme von 4500 Euro zu organisieren, so die Polizei.

Der 31-Jährige ist Mitglied der Rockergruppe «Hells Angels», wie der ein Polizeisprecher auf Nachfrage sagte. Wegen welcher Straftat er unter Bewährung stand, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei hatte am Samstag in Erfurt wegen verschiedener Veranstaltungen ihre Präsenz verstärkt und unter anderem am Hauptbahnhof verstärkt kontrolliert, wo der 31-Jährige den Beamten wegen seiner rockertypischen Kleidung aufgefallen war.

