Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei befreit Katze aus Marmeladenglas

Das Tier steckte demnach mit seinem Kopf in dem Glas fest, wie die Polizei am Dienstag in Ellwangen (Baden-Württemberg) mitteilte. Ein Mann hatte den Vierbeiner am Montagabend auf der Straße gefunden.

Polizisten kamen ihm zur Hilfe und zerschlugen vorsichtig das Glas, um den Kopf der Katze zu befreien. Das Tier blieb dabei unverletzt.