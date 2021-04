Polizei bittet um Hinweise zu Geisterfahrer auf der A71

Suhl. Mehrere Zeugen informierten die Polizei, dass ein Geisterfahrer auf der A71 unterwegs war. Besonders pikant: Kurz vor einem Tunnel drehte das Auto, um anschließend nach einer längeren Strecke erneut zu wenden.

Am 4. April, einem Sonntag, war ein Falschfahrer gegen 18.20 Uhr auf der A71 nahe der Anschlussstelle Suhl unterwegs. Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem ihnen auf der Fahrbahn in Richtung Erfurt zwischen den Tunneln Hochwald und Berg Bock der Geisterfahrer entgegenkam.

An der Anschlussstelle Suhl war der auffällig gelbe Smart For Two auf die Fahrbahn Richtung Sangerhausen anfangs korrekt auf- und bis zum Tunnel Hochwald gefahren. Vor dem Portal wendete das Auto jedoch und fuhr als Geisterfahrer bis zum Tunnel Berg Bock zurück, wendete dort erneut, um weiter mit der Fahrtrichtung richtig bis zur Anschlussstelle Suhl zu fahren. Dort verließ der Wagen die Autobahn. Kurze Zeit später fuhr der Smart korrekt an der Anschlussstelle Suhl auf die A71 in Richtung Schweinfurt auf.

Kennzeichen deutet auf Landkreis Schmalkalden-Meiningen hin

Bisherige Ermittlungen führten nicht dazu, dass das Fahrzeug bzw. die Insassen identifiziert werden konnten. Deswegen bittet die Autobahnpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung: Der gelbe Smart For Two trug die Kennzeichen des Landkreises Schmalkalden-Meiningen (SM-). Am Steuer saß offenbar eine ältere Frau mit rötlichen Haaren und Brille. Außen auf der Beifahrertür prangte großflächig ein dunkles Symbol, zu dem es allerdings keine weiteren Details gibt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Autobahnpolizeistation Süd, die unter der Telefonnummer 03681/321324 zu erreichen ist.

