Polizei durchsucht Gebäude in Erfurt und Kreis Sömmerda

Kleinmölsen/Erfurt. In mehreren Immobilien ist es zu Durchsuchungen gekommen. Das ist bisher bekannt.

Polizeibeamte haben am Mittwoch mehrere Immobilien in Erfurt und in Kleinmölsen durchsucht. Das berichtete der MDR am Mittwochnachmittag. Eine Polizeisprecherin habe dem Sender gesagt, dass es sich um eine geplante Aktion im Rahmen von laufenden Ermittlungen gehandelt habe.

Die Ermittler suchten in Gebäuden in Erfurt sowie auf einem Grundstück in Kleinmölsen nach Datenträgern. Auskünfte zu Einzelheiten sowie Anlass der Durchsuchungen konnte die Pressestelle der Landespolizeiinspektion Erfurt nicht geben. Der Staatsanwaltschaft Erfurt sei dazu nichts genaues bekannt, sagte ein Sprecher der Behörde unserer Redaktion.

