Polizei durchsucht vor Thüringen-Derby Wohnungen von Fußballfans

Jena. In Thüringen sind am Dienstag mehrere Wohnungen von Fußballfans durchsucht worden. Die polizeiliche Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Thüringenderby am Sonntag.

Die Polizei hat vor dem Thüringen-Derby insgesamt zwölf Wohnungen von Fußballfans in Thüringen und Sachsen-Anhalt durchsucht. Die Beamten seien seit 6 Uhr am Dienstag im Einsatz, teilte die Polizei Jena mit. Die Durchsuchungen betreffen Wohnungen in Arnstadt, Eisenach, Erfurt, Weimar, Gotha, Jena und Naumburg. Die Staatsanwaltschaft Erfurt ermittele wegen schweren Landfriedensbruchs.

Hintergrund sei eine Schlägerei zwischen etwa 40 Anhängern des FC Rot-Weiß Erfurt und 40 Fans von FC Carl Zeiss Jena zum Derby der vergangenen Saison. Die beiden Gruppen hatten sich demnach im März in Bad Berka geprügelt. Die beiden Mannschaften spielen am Sonntag erneut gegeneinander.

