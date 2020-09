Polizei Eisenach überführt mutmaßlichen Einbrecher

Die Polizei hat in der Straße Fischweide einen mutmaßlichen Dieb gefasst. Sie hatten in der Nacht zu Freitag einen 33-Jährigen kontrolliert, der im Verdacht stand, mehrere Diebstähle begangen zu haben.

Bei ihren Ermittlungen konnten die Beamten ein gestohlenes Fahrrad, eine Kettensäge sowie weiteres mögliches Diebesgut und Einbruchswerkzeug. Sie stellten die Gegenstände sicher.

Am Freitagmorgen meldeten Anwohner den Einbruch in eine Garage in der Straße am Köpping. Ein oder mehrere Unbekannte hatten sich Tage zuvor gewaltsam Zutritt verschafft und eine Kettensäge erbeutet. Dabei handelte es sich um die gleiche Säge, die in der Nacht zuvor bei dem 33-Jährigen gefunden worden war.

