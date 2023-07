Polizei Erfurt fahndet mit Foto nach Handtaschenräuber

Erfurt Bei der Fahndung nach einem Dieb bittet die Polizei in Erfurt um Mithilfe.

Die Erfurter Polizei fahndet mit einen Foto nach einem Handtaschendieb in Erfurt. Der Mann steht im Verdacht, am 25. März 2023 gegen 6 Uhr in der Max-Planck-Straße in Erfurt einer 46-jährigen Frau die Handtasche geraubt zu haben.

Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann machen? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/5743-24602) unter Angabe der Vorgangsnummer 0079112 entgegen.

