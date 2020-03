Ilmenau / Leinefelde-Worbis. Zwei Unfälle mit Motorrädern gab es am Wochenende in Thüringen. Bei einem der beiden heulte das Motorrad auf einmal auf, beschleunigte und erfasste eine Frau, die schwer verletzt wurde.

Polizei erinnert an Motorradsaison - Frau bei Unfall schwer verletzt

Eine 41 Jahre alte Frau ist von einem Motorrad angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 23 Jahre alte Motorradfahrer wurde bei dem Unfall am Samstag kurz vor 12 Uhr in Ilmenau leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach heulte das Motorrad des Mannes aus bislang ungeklärter Ursache auf, als er aus einer Tiefgarage fuhr und in die Schwanitzstraße einbiegen wollte. Das Motorrad beschleunigte und fuhr dann auf dem Hinterrad. Dabei erfasste der 23-Jährige die Frau, die an ihrem Auto stand, um es zu beladen. Die 41-Jährige wurde auf den Gehweg geschleudert und danach mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Kradfahrer stieß noch gegen den Seat und anschließend gegen einen geparkten VW.

Auch der leichtverletzte 23-Jährige kam in ein Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 8000 Euro.

Polizei appelliert an Autofahrer

Glimpflicher ging ein Motorradunfall bei Leinefelde-Worbis (Eichsfeld) aus. Eine 37 Jahre alte Autofahrerin nahm auf dem Weg von Worbis nach Breitenbach laut Polizei beim Abbiegen einem 43-jährigen Motorradfahrer die Vorfahrt und stieß mit dem Motorrad zusammen. Durch den Zusammenprall flog der Motorradfahrer über das Auto und landete auf einer Straße. Sowohl der Mann als auch die Frau blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro.

Die Polizei appellierte an Autofahrer, vor allem beim Abbiegen mit dem Auto an die inzwischen gestartete Motorradsaison zu denken und mahnte zu erhöhter Aufmerksamkeit.

