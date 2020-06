Bleicherode. Erfolgreich verlief ein größerer Polizei-Einsatz in Bleicherode. Die Gesetzeshüter durchsuchten zwei Wohnungen und sind auch fündig geworden.

Polizei ermittelt gegen zwei Diebe in Bleicherode

Für Aufsehen sorgte ein größerer Polizei-Einsatz am Mittwochnachmittag in Bleicherode. Die Nordhäuser Beamten sind dabei von Kollegen der Erfurter Bereitschaftspolizei unterstützt worden. Gemeinsam durchsuchten sie zwei Wohnungen. Die Aktion diente einem Ermittlungsverfahren zu einem besonders schweren Fall von Diebstahl, berichtet Fränze Töpfer, Sprecherin der Nordthüringer Landespolizeiinspektion, auf Anfrage unserer Zeitung. Die Polizei ermittelt gegen zwei Tatverdächtige aus Bleicherode. Die Wohnungsdurchsuchungen waren erfolgreich. Die Beamten konnten mehrere Gegenstände sicherstellen. Da es ein laufendes Verfahren ist, wollte die Polizei am Donnerstag noch keine genaueren Angaben machen.