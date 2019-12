Südharz. Zwei Fassaden sind am Wochenende im Südharz beschädigt worden. Während es in Ilfeld Rowdytum war, dürfte der Vorfall in Nordhausen politisch motiviert gewesen sein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei ermittelt nach zwei Angriffen auf Hausfassaden im Südharz

Aufmerksame Zeugen riefen am Samstag die Nordhäuser Polizei zu Sachbeschädigungen an zwei Hausfassaden im Landkreis Nordhausen. Beide Delikte müssen im Verlauf der vorhergehenden Nacht begangen worden sein.

In der Mittelstraße in Ilfeld mussten die Beamten feststellen, dass durch einen unbekannten Täter auf die Schieferplatten einer Hausverkleidung Gewalt ausgeübt worden war, so dass ein Sachschaden von mindestens 50 Euro entstand, berichtete die Nordthüringer Landespolizeiinspektion am Sonntag.

In der Hesseröder Straße in Nordhausen hatte ein Unbekannter einen Sachschaden von mindestens 400 Euro verursacht. Der Täter hatte von der Wand des Hauses, in dem auch ein AfD-Büro untergebracht ist, gewaltsam zwei montierte Gegenstände entfernt und beschädigt, wobei auch die Fassade in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Ziel des Angriffes waren Überwachungskameras.

Da die Täter – sowohl in Ilfeld als auch in Nordhausen – bis zum Sonntagnachmittag noch unbekannt waren, hofft die Polizei nun auch auf Zeugenhinweise, die jederzeit telefonisch entgegengenommen werden.