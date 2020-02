Das Feuer war in einem Reihenhaus ausgebrochen.

Erfurt. Nach dem tödlichen Wohnungsbrand im Dezember 2019 in Erfurt hat die Polizei die Ursache für das Feuer ermittelt.

Polizei ermittelt Ursache nach Wohnungsbrand in Erfurt

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Feuer abgeschlossen, bei dem im Dezember 2019 in Erfurt ein Mann ums Leben gekommen war. Wie eine Polizeisprecherin MDR Thüringen mitteilte, habe ein defekter Wasserkocher in der Küche den Brand ausgelöst.

Der 37-jährige Bewohner des Reihenhauses, in dem der Brand ausgebrochen war, hatte sich zunächst schwer verletzt aufs Dach retten können, von wo die Feuerwehr ihn in Sicherheit brachte. In einer Spezialklinik erlag er später seinen Verletzungen.

