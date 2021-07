Polizei ermittelt wegen Betruges: Blinden statt Kündigung neuen Vertrag unterschreiben lassen

Die Polizei in Weimar ermittelt wegen eines möglichen Betruges. (Symbolbild)

Weimar. In Weimar wollte ein blinder Mann seinen Handyvertrag kündigen. Plötzlich hatte er einen neuen Vertrag von einem anderen Anbieter. Die Polizei ermittelt jetzt wegen möglichen Betruges.

In Weimar ermittelt die Polizei in einem möglichen Betrugsfall, der seinesgleichen sucht. Wie die Polizei am Freitag informierte, wollte ein Mann aus Weimar seinen Handyvertrag kündigen. Aufgrund seiner Blindheit leitete er alle damit verbundenen Maßnahmen telefonisch ein.

Zum Unterschreiben der Kündigung seien dann zwei Männer eines Mobilfunkgeschäftes aus Weimar bei ihm erschienen. Nunmehr bestehe jedoch der Verdacht, dass der Mann keine Kündigung sondern einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Nachdem er die Abbuchungen eines neuen Mobilfunkbetreibers von seinem Konto bemerkte, erstattete der 79-jährige Mann Anzeige. Die Ermittlungen sollen nun klären, ob es Absicht war oder doch nur ein Missverständnis.

