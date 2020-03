Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei ermittelt wegen manipulierter Stromversorgungsleitungen

Nach Angaben eines Wohnungsinhabers in Schmalkalden habe der Akku seines Laptops am Montagabend gegen 23.40 Uhr seine Wohnung in einem Wohnhaus in der Bergstraße in Brand gesetzt. Das teilt die Polizei Suhl am Dienstagmorgen mit. Der Wohnungsinhaber verletzte sich dann beim Löschversuch leicht an den Händen sowie im Gesicht und kam zur Versorgung der Verletzungen ins Klinikum. Als die Feuerwehr versuchte, die Stromversorgung zu unterbrechen, stieß sie aber auf manipulierte Stromversorgungsleitungen. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens, der durch den Brand entstand, sei derzeit noch nicht bekannt.

