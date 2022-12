Polizei ertappt Aktivisten der "Letzten Generation" in Weimar auf frischer Tat

Aktivisten der "Letzten Generation" haben sich in Weimar am Goethe-Schiller-Denkmal zu schaffen gemacht. (Symbolbild)

In Weimar hat die Polizei auf dem Theaterplatz drei Aktivisten der "Letzten Generation" bei einer Aktion erwischt.

Am Freitagmorgen (16.12.2022) kurz nach 5 Uhr beobachtete der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes auf einer Web-Cam Personen, die das Goethe-Schiller-Denkmal auf dem Theaterplatz in Weimar bestiegen und rief die Polizei.

Die Beamten trafen auf zwei Personen auf dem Denkmal sowie eine weitere Person im näheren Umfeld. Der 24-Jährige und die 26-Jährige auf dem Denkmal hatten laut Polizei eine Schärpe um Schillers Hals gelegt sowie beiden Figuren eine Augenbinde angelegt.

Um auf das Denkmal zu gelangen, überstiegen sie vorab einen Zaun, der vorübergehend die Eisbahn schützt. Die Begleiterin etwas Abseits nahm ein Video der Aktion auf, welche laut Polizei der "Letzten Generation" zuzurechnen ist. Darauf hätten auch Aussagen der Beschuldigten schließen lassen.

Schärpen mit Dichter-Zitaten

Die Feuerwehr entfernte Schärpe und Augenbinden. Die Polizisten fanden zudem eine weitere Schärpe bei den Personen und eine Leiter. Beide Schärpen tragen laut Polizei Aufschriften von bekannten Zitaten der beiden Dichter und Denker, jedoch in leicht abgewandelter Form.

Gegen alle drei Personen wird nun wegen zweifachen Hausfriedensbruchs ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen kam es nicht zu Beschädigungen am Denkmal. Die polizeilichen Maßnahmen dauern, in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft, derzeit noch an.

Rettungswagen fährt Frau am Klinikum über den Fuß

Am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr kam es im Eingangsbereich der Zentralklinik zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einer Fußgängerin. Der RTW und ein Notarztfahrzeug befanden sich laut Polizei in der Anfahrt zur Notaufnahme. Eine Mitarbeiterin der Klinik, welche gerade die Notaufnahme verließ, erschrak offenbar und übersah das Notarztfahrzeug. Dieses fuhr ihr dann im Anschluss über den Fuß. Sie wurde hierbei leicht verletzt und konnte sofort in der Notaufnahme behandelt werden.

Großes Graffiti an Hauswand gesprüht

In der Zeit vom 14.12.2022, 18 Uhr, bis 15.12.2022, 12 Uhr, haben unbekannte Täter in Bad Berka, Klosterberg, laut Polizei ein Graffiti in der Größe von vier mal zwei Metern mit schwarzer Sprühfarbe an eine Hauswand gesprüht. Am Haus entstand Sachschaden.

Ein weiteres Graffiti wurde an einem neuen Toilettenhäuschen nahe der Schaukelbrücke, Belvederer Allee in Weimar, festgestellt. Hier wurde ein Schriftzug in silberner Farbe in der Größe von 2,20 mal 1,20 Metern gesprüht. Der Tatzeitraum liegt in diesem Fall zwischen dem 14.12.2022, 23 Uhr, und 15.12.2022, 20 Uhr.

Wildunfall bei Bad Berka

Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Opel die Landstraße von Bad Berka in Richtung Gutendorf, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn überquerte. Trotz einer Vollbremsung kam es zur Kollision. Am Pkw enstand Sachschaden. Das Tier konnte in den angrenzenden Wald flüchten.

Wildunfall bei Döbritschen

Ein Pkw-Fahrer fuhr am frühen Freitagmorgen gegen 4.45 Uhr von Vollradisroda in Richtung Döbritschen. Etwa 600 Meter vor dem Ortseingang Döbritschen lief plötzlich ein Reh über die Straße. Der Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Reh überlebte die Kollision nicht. Am Pkw entstand Sachschaden.

