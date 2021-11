Die Polizei kontrollierte auch an diesem Wochenende verdächtige Autofahrer in Nordhausen. (Symbolbild)

Polizei ertappt in Nordhausen zwei unter Drogen stehende Autofahrer

Nordhausen. Verkehrskontrollen enden für zwei Männer mit Anzeigen.

Bei einer mobilen Verkehrskontrolle ertappten die Polizisten am Freitag gegen 23 Uhr in der Kasseler Landstraße in Nordhausen einen 34-jährigen Mann, der mit seinem Mitsubishi unterwegs war, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein Test der Beamten reagierte positiv auf Cannabis. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und brachten ihn zur Blutentnahme ins Südharz-Klinikum.

Am Sonntag gegen 4 Uhr kontrollierte die Polizei einen VW Golf in der Straße der Opfer des Faschismus. Dabei stellten die Beamten fest, dass dem 25-jährigen Autofahrer die Fahrerlaubnis bereits behördlich entzogen worden war. Das Führerscheindokument, das der Mann zu seiner Legitimation vorwies, wurde beschlagnahmt. Im weiteren Verlauf der Kontrolle führten die Polizisten einen Drogenvortest durch, der bei dem Fahrzeugführer positiv auf Amphetamin und Methamphetamin verlief. Der Mann durfte nicht weiterfahren. Die Polizisten erstatteten eine Anzeige und brachten den 25-Jährigen zur Entnahme einer Blutprobe ins Südharz-Klinikum.

