In der Wohnung des Mannes fand die Polizei auch mehrere Schreckschusswaffen, wie so eine Pistole.

Meiningen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Meinungen hat die Polizei mehrere unterschiedliche Waffen gefunden.

Polizei findet bei Wohnungsdurchsuchung große Anzahl an Waffen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei findet bei Wohnungsdurchsuchung große Anzahl an Waffen

Wie die Polizei mitteilt, stellte sie in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Meiningen neben mehreren Schreckschusswaffen, auch Softairwaffen, eine Luftpistole, ein Faustmesser sowie Drogen sicher.

Gegen den Besitzer hat die Polizei bereits ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.